Mattarella: il giorno del ricordo non serva a dividere

Pagine di storia che non possono essere cancellate né dimenticate il dramma di un confine italo sloveno oggi, ma soprattutto tra Italia e Jugoslavia, allora a rendere ancor più tragico l'immediato dopoguerra. Un confine quello orientale che ha visto ferite, morti, esecuzioni e che per il nostro Paese ha un nome terribile: Foibe. L'italia che non dimentica con quelle commemorazioni cominciate dal Quirinale, dove il Presidente della Repubblica rimarca, come la legge sul Giorno del Ricordo del 2004 abbia avuto il merito di rimuovere definitivamente la cortina di indifferenza e ostilità che per troppi anni aveva avvolto le vicende legate alle violenze contro le popolazioni italiane, vittime della repressione comunista delle milizie di Tito. Ventesimo anniversario di quella legge che celebra un momento di riflessione collettiva su una pagina buia sulla tragedia, la tragica memoria per il Paese, il dramma degli esuli giuliano dalmati il Giorno del Ricordo non deve rappresentare quindi ripresa di divisioni o rancori. "La memoria storica è un aspetto di fondamentale importanza per la vita di ogni Stato, di ogni comunità. Ciascuna perdita, ciascun sacrificio, ciascuna ingiustizia devono essere ricordati. Perderebbe il suo valore, quello autentico, se fosse asservita alla ripresa delle divisioni o di rancori". Anche per questo significativa fu la celebrazione di un pieno riavvicinamento nel 2020 con l'allora Presidente sloveno Pahor alla Foiba di Basovizza, monumento nelle scorse ore oggetto di un atto vandalico. "Di quella stagione contrassegnata da una lunga teoria di uccisioni, arresti, torture, saccheggi, sparizioni, le Foibe restano il simbolo più tetro e nessuna squallida provocazione può ridurne ricordo e dura condanna". "Ricordare è dovere di verità e giustizia" scrive la Premier Meloni. "Una pagina tragica della Storia nazionale", spiega il vice Premier Tajani. "Doveroso farlo contro l'indifferenza", aggiunge il Presidente del Senato La Russa e il Presidente della Camera. Fontana parla di "Memoria quale dovere collettivo", così dal PD Elly Schlein "Le nuove generazioni hanno ben compreso la sfida del tempo e tocca alla classe dirigente, a chi governa, non deluderli perché la storia non può e non deve tornare indietro".