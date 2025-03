Mattarella in Giappone: minacciare nucleare è sconsideratezza inquietante

Il silenzio che avvolge la piazza. Il complesso del Memoriale della Pace sembra aver fermato il tempo. Sembra essersi protratto fino ai nostri giorni l'orrore della tragedia dell'atomica di Hiroshima e nei ricordi, nelle immagini, in una città che oggi non ha più nulla di quel che c'era 80 anni fa, nulla se non lo scheletro di un edificio. Edificio simbolo terribile della storia, la sala della Prefettura, ora conosciuta come la cupola della bomba. Una cupola che rappresenta l'immagine scolpita di un messaggio sinistro per l'umanità. "La storia scritta sui libri dice Sergio Mattarella incontrando l'Associazione dei Sopravvissuti, premio Nobel 2024, non riesce a esprimere le cicatrici perenni di questa tragedia. Ma la memoria spiega il Presidente della Repubblica è resistenza". "La memoria è resistenza contro l'ignoranza. È educazione alla pace, alla dignità umana, alla consapevolezza della fragilità della nostra esistenza". Uno spazio aperto, simbolo universale della furia distruggitrice dell'uomo e al contempo di resilienza "L'atrocità di quei due momenti. Le terribili conseguenze delle radiazioni ricorda il capo dello Stato contribuirono a formare il consenso internazionale intorno a un imperativo morale, mai più una bomba atomica". "Ora però, minacce di ricorso agli ordigni nucleari vengono pronunciate con sconsideratezza inquietante", avverte. "Minacce di ricorso agli ordigni nucleari sono pronunciate con sconsideratezza inquietante. Sono in gioco i destini dell'umanità. La Federazione Russa, in particolare, si è fatta promotrice di una rinnovata e pericolosa narrativa nucleare" Non solo Mosca, ma anche all'indirizzo della Corea del Nord arriva un monito "Pyongyang abbandoni subito il programma atomico e missilistico", chiede con forza Mattarella. "Le minacce nucleari si stanno moltiplicando troppe le pulsioni di dominio e le logiche spartitorie, avverte "Per questo le potenze nucleari non possono esimersi dal rispettare gli obblighi che hanno concorso definire e il dialogo strategico". Per questo l'Italia parla a nome di tutto il Paese. Il Presidente abbraccia con convinzione questo percorso e chiede con urgenza un'azione condivisa che coinvolga necessariamente tutte le potenze nucleari. .