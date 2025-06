Mattarella in visita ufficiale da Papa Prevost

Dalla pace disarmata e disarmante di Papa Prevost alla cittadella della pace, luogo di formazione, di confronto, di dialogo tra popoli e culture. Sergio Mattarella in visita ufficiale, la prima di un Capo di Stato come da prassi in Vaticano, e poi ad Arezzo per inaugurare lo Yutopic Fest, festival internazionale sul conflitto davanti a 5000 giovani. Di prima mattina varca la soglia della Santa Sede, accompagnato dalla figlia Laura, dai nipoti, dallo staff, a cominciare dal Segretario Generale della presidenza Ugo Zampetti, per il governo il Ministro degli Esteri Tajani, un momento significativo nei rapporti tra Italia e Vaticano, dopo il primo, pur breve ma affettuoso scambio di parole, in occasione della messa di insediamento di Leone XIV. Incontro di straordinaria cordialità si fa sapere due ore in tutto con al centro il tema della pace, appunto, e nel successivo faccia a faccia con il Segretario di Stato Parolin, con particolare attenzione ai conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente. Arriva intorno alle 9.00 il Presidente accolto con tutti gli onori, poi il colloquio privato con il Pontefice, poco meno di un'ora a porte chiuse tra i due nella biblioteca di Palazzo Apostolico. Con piacimento per le buone relazioni bilaterali esistenti, si legge nel comunicato finale, terminata la visita alla partenza per Arezzo, dove ad attenderlo c'erano centinaia e centinaia di giovani con bandiere dei Paesi in guerra, ma l'uno accanto all'altro, Mattarella li incontra, dialoga con loro, li ringrazia per l'impegno e indica la strada tra rispetto e confronto. "L'Europa deve essere unita. Anche più efficiente, resistendo agli attacchi che subisce dall'esterno e dall'interno. A chi coltiva il desiderio di ritornare alla contrapposizione fra nazionalismi. Alla condizione che assomigliano pericolosamente a quella del mondo secoli passati. Un borgo un tempo spopolato, ma oggi uno studentato internazionale, un Erasmus della pace, il laboratorio di respiro cosmopolita. Confini, spiega il capo dello Stato, non come linee di separazione, Ma occasione di incontro". "L'Europa dice Mattarella divenga perno di dialogo internazionale nel ridisegnare un nuovo sistema di sicurezza, collaborazione e coesistenza che allontani lo spettro della guerra.