Mattarella: integrazione europea straordinaria avventura

Nel cuore dell'Europa, quell'Europa punto di riferimento per il nostro Paese. Concetto più volte ricordato e richiamato. Sergio Mattarella incontra le istituzioni comunitarie a 10 anni da quella visita, di fatto la prima all'estero da neo eletto Presidente della Repubblica. Era il marzo 2015, Mattarella indicava l'orizzonte del suo mandato, la spinta all'integrazione alla piena cooperazione per affrontare le difficili sfide globali. Ammodernarsi nelle politiche decisionali. Riformarsi, unirsi e appunto integrarsi, per competere sul piano commerciale, economico, geopolitico. Nessun dorma, aveva ammonito a Coimbra solo qualche giorno fa da europeista convinto. Davanti a lui i capi di Stato di Spagna e Portogallo e con loro Mario Draghi, autore del rapporto sul futuro della competitività. "L'interlocuzione tra il nostro Paese e l'Unione. È crescente questa interlocuzione, questa interconnessione su ogni aspetto, questa straordinaria avventura di integrazione che stiamo continuando a vivere". Parole che arrivano incontrando la rappresentanza permanente italiana all'Unione, primo degli impegni della due giorni con il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Fondamentale recuperare il rapporto euroatlantico, dice, elogiando il ruolo del Consiglio, cruciale, spiega, in un momento in cui la comunità internazionale è in cerca di nuovi equilibri. E su questo spiega: dobbiamo tornare a essere protagonisti. Quanto all'immigrazione, serve una lotta comune ai trafficanti, ma resta un paradosso: abbiamo bisogno di manodopera nei nostri Paesi, ci sono migranti irregolari non formati. Il Capo dello Stato vede anche il Commissario e vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto. Mattarella poi vedrà i vertici della Commissione e del Parlamento, Von der Leyen e Mezzola. Un giro di incontri con le istituzioni europee che arriva in un momento delicato per un'Europa che rischia di perdere peso sullo scacchiere internazionale, ma che deve restare unita, e per questo compiere scelte coraggiose e riformatrici. .