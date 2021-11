Mattarella, Milite ignoto simbolo di sacrificio

Un anniversario speciale, all'Altare della Patria, per celebrare il giorno dell'Unità Nazionale e la giornata delle Forze Armate. I cento anni, dalla tumulazione della salma del Milite Ignoto, sono l'occasione per le alte cariche dello Stato, per rinsaldare la coesione nazionale e per rendere omaggio al sacrificio dei nostri militari, in un secolo insanguinato da due guerre mondiali. Proprio la traslazione del Milite Ignoto, con il treno dell'epoca, che pochi giorni fa ha ripercorso il viaggio tra Aquileia e Roma, fu un evento simbolico per il Paese, uscito dalla carneficina delle trincee della Prima Guerra Mondiale. Ricordo che risuona nelle parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha deposto una corona sulla tomba del Milite Ignoto. il 100esimo anniversario della traslazione del Soldato Ignoto all'Altare della Patria, dice, richiama alla coscienza nazionale, l'immane sacrificio delle Forze Armate e del Paese intero, nei conflitti che hanno attraversato la storia europea del '900. L'intero popolo italiano, guarda con sentimenti di commozione, a tutte le vittime delle guerre. La loro memoria rappresenta il più profondo e sincero stimolo, ad adempiere ai doveri di cittadini italiani ed europei. La gratitudine per gli uomini le donne con le stellette, è condiviso dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. Un soldato che aveva perso la sua identità, diventò così simbolo dell'intero paese. Ci stringiamo attorno alle Forze Armate, nel ricordo di tutti i caduti. Onoriamo lo spirito di servizio, con cui i militari garantiscono la nostra sicurezza e le nostre libertà. La Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha deposto una corona al Sacrario Militare dei Caduti d'Oltremare di Bari. Per il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il 4 novembre è una pietra miliare per la formazione della coscienza del popolo italiano. In questa data, al termine del primo conflitto mondiale, trovò compimento il processo di unificazione nazionale, iniziato in epoca risorgimentale e che quest'anno assume un significato ancora più rilevante, per la ricorrenza del centenario della traslazione del Milite Ignoto, all'altare della Patria.