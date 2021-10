Non possono prevalere i pochi che vogliono rumorosamente imporre le loro teorie antiscientifiche, che danno sfogo talvolta, a una violenza insensata. Gli italiani hanno dimostrato serietà e senso di appartenenza alla comunità. È grazie a loro, che oggi registriamo una ripresa incoraggiante, tanto per la nostra economia, quanto per la nostra vita sociale. La ricerca, i vaccini, i comportamenti responsabili, ci hanno consentito di ritrovare spazi di libertà, di riprendere in mano le nostre vite.