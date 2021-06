Nelle difficoltà che l'emergenza della pandemia ha determinato nel nostro Paese, come in ogni altro paese del mondo, l'Arma ha fornito costantemente il suo contributo prezioso. Confermando la sua vocazione di essere vicina alla vita concreta quotidiana degli italiani. L'Arma in realtà, insieme ad altre Forze di Sicurezza e di Polizia e in piena collaborazione con esse, è accanto cittadini, a sostegno delle Istituzioni Democratiche.