Mattarella: "Preoccupa rischio conflitti incontrollabili"

00:00:47 min
|
53 minuti fa

"Al di là dei singoli episodi comunque gravi, il rischio estremamente alto è che senza rendersene conto si scivoli, in un allargamento, in un conflitto di dimensioni inimmaginabili e incontrollato. Quando ero ragazzo, ho letto un libro uno dei primi libri di Storia sullo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Sul luglio 14 che forse nessuno voleva fare scoppiare. ma la imprudenza dei comportamenti come spesso avvenuto nella Storia, provoca conseguenze poi non, scientificientemente volute, ma ugualmente provocate dai comportamenti che si mettono in campo". .

Spese militari, Bonelli: A Meloni dico: la pace non si prepara con la guerraSpese militari, Bonelli: A Meloni dico: la pace non si prepara con la guerra
politica
Bonelli: A Meloni dico la pace non si prepara con la guerra
00:00:27 min
| 17 minuti fa
pubblicità
ERROR! Regionali 2025: voto in autunno, incognite nel centrodestraERROR! Regionali 2025: voto in autunno, incognite nel centrodestra
politica
Regionali 2025: voto in autunno, incognite nel centrodestra
00:03:59 min
| 2 ore fa
Crosetto: inaccettabile l'attacco russo in PoloniaCrosetto: inaccettabile l'attacco russo in Polonia
politica
Crosetto: inaccettabile l'attacco russo in Polonia
00:00:31 min
| 2 ore fa
La Guida: Guerra e pace, le due Europe di Von der LeyenLa Guida: Guerra e pace, le due Europe di Von der Leyen
politica
La Guida: Guerra e pace, le due Europe di Von der Leyen
00:02:28 min
| 2 ore fa
Pietro Senaldi e Claudio Cerasa sui fatti del giornoPietro Senaldi e Claudio Cerasa sui fatti del giorno
politica
Pietro Senaldi e Claudio Cerasa sui fatti del giorno
00:20:21 min
| 4 ore fa
ERROR! Caso Almasri, Gelmini(Noi Moderati): Per Bartolozzi, autorizzazione a procedere atto dovutoERROR! Caso Almasri, Gelmini(Noi Moderati): Per Bartolozzi, autorizzazione a procedere atto dovuto
politica
Almasri, Gelmini: autorizzazione a procedere atto dovuto
00:00:31 min
| 7 ore fa
Caso Almasri. Maiorino (M5S)Caso Almasri. Maiorino (M5S)
politica
Caso Almasri. Maiorino (M5S)
00:00:22 min
| 7 ore fa
Qatar,Tajani: così Israele allontana il cessate il fuocoQatar,Tajani: così Israele allontana il cessate il fuoco
politica
Qatar, Tajani: così Israele allontana il cessate il fuoco
00:00:12 min
| 19 ore fa
Meloni: vicini al Qatar, Italia contro ogni escalationMeloni: vicini al Qatar, Italia contro ogni escalation
politica
Meloni: vicini al Qatar, Italia contro ogni escalation
00:01:36 min
| 19 ore fa
ERROR! Caso Almasri: Bartolozzi indagata, maggioranza serenaERROR! Caso Almasri: Bartolozzi indagata, maggioranza serena
politica
Caso Almasri. Bartolozzi indagata, maggioranza serena
00:02:06 min
| 19 ore fa
Almasri, dall'arresto al rilascio alle polemiche, le tappe della vicendaAlmasri, dall'arresto al rilascio alle polemiche, le tappe della vicenda
politica
Almasri, l'arresto, il rilascio e le polemiche: le tappe
00:01:50 min
| 1 giorno fa
La Guida: La Francia cade, viva la FranciaLa Guida: La Francia cade, viva la Francia
politica
La Guida: La Francia cade, viva la Francia
00:02:38 min
| 1 giorno fa
Spese militari, Bonelli: A Meloni dico: la pace non si prepara con la guerraSpese militari, Bonelli: A Meloni dico: la pace non si prepara con la guerra
politica
Bonelli: A Meloni dico la pace non si prepara con la guerra
00:00:27 min
| 17 minuti fa
ERROR! Regionali 2025: voto in autunno, incognite nel centrodestraERROR! Regionali 2025: voto in autunno, incognite nel centrodestra
politica
Regionali 2025: voto in autunno, incognite nel centrodestra
00:03:59 min
| 2 ore fa
Crosetto: inaccettabile l'attacco russo in PoloniaCrosetto: inaccettabile l'attacco russo in Polonia
politica
Crosetto: inaccettabile l'attacco russo in Polonia
00:00:31 min
| 2 ore fa
La Guida: Guerra e pace, le due Europe di Von der LeyenLa Guida: Guerra e pace, le due Europe di Von der Leyen
politica
La Guida: Guerra e pace, le due Europe di Von der Leyen
00:02:28 min
| 2 ore fa
Pietro Senaldi e Claudio Cerasa sui fatti del giornoPietro Senaldi e Claudio Cerasa sui fatti del giorno
politica
Pietro Senaldi e Claudio Cerasa sui fatti del giorno
00:20:21 min
| 4 ore fa
ERROR! Caso Almasri, Gelmini(Noi Moderati): Per Bartolozzi, autorizzazione a procedere atto dovutoERROR! Caso Almasri, Gelmini(Noi Moderati): Per Bartolozzi, autorizzazione a procedere atto dovuto
politica
Almasri, Gelmini: autorizzazione a procedere atto dovuto
00:00:31 min
| 7 ore fa
Caso Almasri. Maiorino (M5S)Caso Almasri. Maiorino (M5S)
politica
Caso Almasri. Maiorino (M5S)
00:00:22 min
| 7 ore fa
Qatar,Tajani: così Israele allontana il cessate il fuocoQatar,Tajani: così Israele allontana il cessate il fuoco
politica
Qatar, Tajani: così Israele allontana il cessate il fuoco
00:00:12 min
| 19 ore fa
Meloni: vicini al Qatar, Italia contro ogni escalationMeloni: vicini al Qatar, Italia contro ogni escalation
politica
Meloni: vicini al Qatar, Italia contro ogni escalation
00:01:36 min
| 19 ore fa
ERROR! Caso Almasri: Bartolozzi indagata, maggioranza serenaERROR! Caso Almasri: Bartolozzi indagata, maggioranza serena
politica
Caso Almasri. Bartolozzi indagata, maggioranza serena
00:02:06 min
| 19 ore fa
Almasri, dall'arresto al rilascio alle polemiche, le tappe della vicendaAlmasri, dall'arresto al rilascio alle polemiche, le tappe della vicenda
politica
Almasri, l'arresto, il rilascio e le polemiche: le tappe
00:01:50 min
| 1 giorno fa
La Guida: La Francia cade, viva la FranciaLa Guida: La Francia cade, viva la Francia
politica
La Guida: La Francia cade, viva la Francia
00:02:38 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità