Mattarella: "Preoccupa rischio conflitti incontrollabili"

"Al di là dei singoli episodi comunque gravi, il rischio estremamente alto è che senza rendersene conto si scivoli, in un allargamento, in un conflitto di dimensioni inimmaginabili e incontrollato. Quando ero ragazzo, ho letto un libro uno dei primi libri di Storia sullo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Sul luglio 14 che forse nessuno voleva fare scoppiare. ma la imprudenza dei comportamenti come spesso avvenuto nella Storia, provoca conseguenze poi non, scientificientemente volute, ma ugualmente provocate dai comportamenti che si mettono in campo". .