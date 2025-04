Mattarella rientra al Quirinale dopo l'intervento

Tutto come nelle previsioni ancor prima delle 48 ore preventivate, ricovero finito e rientro a palazzo. Sergio Mattarella è stato infatti dimesso in mattinata poco dopo le 08:30 dall'ospedale Santo Spirito, dopo l'impianto di un pacemaker, intervento riuscito perfettamente ed eseguito dall'équipe del professor Ricci nella serata di martedì. Decorso regolare, due notti tranquille per il capo dello Stato, gli ultimi controlli di routine e quindi l'uscita. Ora dovrà osservare come è normale qualche giorno di riposo, periodo che non a caso coincide con le festività pasquali, di qui la programmazione dell'intervento, che ha forse subito solo una piccola accelerazione nelle ultime ore, anche per dar modo al capo dello Stato, di avere più tempo per il recupero e per poter partecipare al meglio alle celebrazioni per gli 80 anni della liberazione. Appuntamenti in agenda ribaditi, da subito, quando dopo le voci del ricovero circolate, era arrivata la conferma dalla presidenza, che aveva immediatamente rassicurato sulle condizioni del capo dello Stato. Nessuna preoccupazione e la massima tranquillità trapelata fin da subito. Il 23 l'incontro con le associazioni combattentistiche d'arma al Quirinale, quindi la festa e la cerimonia del 25/04, prima all'altare della patria, poi a Genova. Impegni tutti confermati. .