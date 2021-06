Mattarella: Scienza e ricerca sono un grande valore

Non saremo mai grati al mondo della scienza per la velocità e l'impegno con cui hanno consegnato all'umanità gli strumenti per sconfiggere la pandemia ma questo ha riportato l'attenzione sui medici e sui filosofi. Ed è una riflessione che va.. che è stata poi nella sua "lectio magistralis" arricchita dal ricordo e dalle parole del Rettore di Harvard, per ripeterle quando le ha citate: possiamo soltanto insegnarvi a imparare perché dovete sempre continuamente reimparare. Questo in realtà riguarda, insieme, docenti e studenti degli atenei. Certo i docenti insegnano, trasmettono conoscenze, verificano i progressi di apprendimento agli studenti, ma gli uni e gli altri sono accomunati dalla ricerca, che devono sempre coltivare, di nuovi ambiti, nuovi confini di conoscenza. Non a caso, circa mille anni fa, il nome "Universitas" è nato per indicare la comunità di scienza composta, in maniera indistinta, da maestri e allievi. Per questo è molto importante quella triade di parole "intelligere", "interrogare", "invenire".