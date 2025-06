Mattarella: "Situazione a Gaza inaccettabile"

"L'Italia ha sempre mantenuto l'amicizia sia per i palestinesi che per Israele, ma quello che sta avvenendo a Gaza è inaccettabile". Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la visita in Lussemburgo, torna a prendere posizione sulla drammatica situazione in Medio Oriente. Per il Capo dello Stato occorre arrivare immediatamente a un cessate il fuoco e al rilascio da parte di Hamas di tutti gli ostaggi, ribadendo la soluzione dei due popoli due stati, ferma restando la garanzia della sicurezza per Israele. È l'unica strada percorribile avverte Mattarella, aggiungendo che occorre una riflessione veloce che coinvolga anche i Paesi Arabi. Una presa di posizione netta che arriva a stretto giro dopo la violazione della tregua da parte di Netanyahu con l'ingresso in Libano dell'IDF e gli spari sulla folla in attesa degli aiuti a Gaza. Anche il tema della guerra in Ucraina entra nei colloqui con il Primo Ministro lussemburghese Frieden. "Nessuno vuole umiliare la Russia o sminuire il ruolo, assicura il Presidente della Repubblica italiana. Ma la ricerca ostinata di una soluzione deve portare una pace vera, stabile, fondata sul Diritto e la Giustizia, altrimenti non durerebbe". Un'accoglienza calorosa. Così ha salutato Mattarella i colloqui con i vertici del Granducato, Paese con cui l'Italia vanta una grande amicizia. "Vorrei ringraziarla molto le sue parole di accoglienza, signor Primo Ministro. E anche di quel farmi sentire mi fa sentire davvero a casa mia, e in realtà la nostra casa comune europea è sempre più integrata e ci sentiamo ovunque in Europa a casa. particolarmente qui in Lussemburgo per i tanti italiani che vi sono". Parole che arrivano dal cuore dell'Unione Europea a cui Mattarella lancia il monito, "Bisogna trovare meccanismi decisionali più rapidi ed efficaci, perché altrimenti l'Europa rischia di essere spettatrice di soluzioni che verranno inevitabilmente decise da altri soggetti". .