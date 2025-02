Mattarella: società piena di solitudini,risposta solidarietà

"L'esempio della Società migliore, quella fondata sulla solidarietà sull'impegno civile, sul senso della comunità". Sergio Mattarella celebra gli eroi civili, 31 cittadini distintisi per le loro azioni, quelle da raccontare e trasmettere alle giovani generazioni, in un mondo pure inondato di immagini e di relazioni a volte vere, a volte meno. Quello dei Social, lascia intendere il Capo dello Stato, nel quale però, paradossalmente la solitudine resta un pericolo concreto. "È quello che i vostri comportamenti sono, la negazione della solitudine in questo nostro tempo sembra paradossale la solitudine è un pericolo molto alto. Siamo inondati, sommersi quasi da messaggi, da immagini all'interno di questa grande massa, di flussi informativi, di relazioni apparenti. Però è possibile per qualcuno sentirsi disorientato". Cittadini che hanno operato e fatto del bene comune, assistenza ai bisognosi e fragili che hanno salvato vite. Come Angela Isaac a Catania che esce dal suo bar accortasi di un uomo travolto dalla piena dell'acqua e lo porta in salvo. O don Massimiliano Parrella che si prende cura dei minori in difficoltà. O ancora l'Influencer dell'accessibilità Marta Russo. Il coraggio non solo in servizio dell'agente di polizia Adriano Blundo e del carabiniere in congedo Carlo Pulcino per la difesa delle donne. C'è poi la sopravvissuta alla furia tedesca di Fucecchio, Vittoria Tognozzi, memoria e testimonianza. C'è chi aiuta i detenuti, chi gli anziani e chi i lavoratori in difficoltà perché purtroppo gravemente malati. Mattarella ricorda: "E' la scelta tra indifferenza e impegno a rendere la vita migliore" .