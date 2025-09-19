Mattarella: Soldati che dissero no a Salò sono patrioti

I veri patrioti sono stati coloro che hanno detto "no" a Salò, al fascismo, ai nazisti. La libertà di cui oggi ci gioviamo ha un debito verso il loro coraggio. Lo scandisce con cura il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quasi a voler rimettere in ordine le pagine di una storia che da più parti oggi viene messa in discussione. Quel "no", sottolinea il Capo dello Stato, ha difeso la dignità del nostro Paese. "Nella memoria della Repubblica viene in questo modo impresso e definito un segno di grande importanza. Un segno che rafforza, in quanto la completa, la radice della democrazia conquistata dal nostro popolo e che rende pienamente onore ai militari italiani che ebbero il coraggio di pronunciare il loro "no" al nazifascismo. Con quel "no" ai fascisti di Salò e alle truppe di occupazione difesero la dignità e il senso autentico dell'amor di patria". Il Presidente della Repubblica parla in occasione della celebrazione della Prima Giornata degli internati militari nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale. Il suo pensiero va a quei circa 650.000 uomini e donne che non vollero aderire alla Repubblica di Salò e vennero quindi deportati nei campi di concentramento, privati, con il benestare di Benito Mussolini, persino dallo status di prigionieri di guerra. La loro è stata un'autentica Resistenza, scandisce il Presidente della Repubblica, perché la loro scelta è stata fatta quando l'esito era incerto ed il rischio personale altissimo. Nella loro ribellione agli oppressori, ha concluso il Capo dello Stato, c'è stato l'humus del nuovo inizio per l'Italia. "Questa riconoscenza non deve mai venir meno". .