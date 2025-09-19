Mattarella: Soldati che dissero no a Salò sono patrioti

00:01:47 min
|
1 ora fa

I veri patrioti sono stati coloro che hanno detto "no" a Salò, al fascismo, ai nazisti. La libertà di cui oggi ci gioviamo ha un debito verso il loro coraggio. Lo scandisce con cura il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quasi a voler rimettere in ordine le pagine di una storia che da più parti oggi viene messa in discussione. Quel "no", sottolinea il Capo dello Stato, ha difeso la dignità del nostro Paese. "Nella memoria della Repubblica viene in questo modo impresso e definito un segno di grande importanza. Un segno che rafforza, in quanto la completa, la radice della democrazia conquistata dal nostro popolo e che rende pienamente onore ai militari italiani che ebbero il coraggio di pronunciare il loro "no" al nazifascismo. Con quel "no" ai fascisti di Salò e alle truppe di occupazione difesero la dignità e il senso autentico dell'amor di patria". Il Presidente della Repubblica parla in occasione della celebrazione della Prima Giornata degli internati militari nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale. Il suo pensiero va a quei circa 650.000 uomini e donne che non vollero aderire alla Repubblica di Salò e vennero quindi deportati nei campi di concentramento, privati, con il benestare di Benito Mussolini, persino dallo status di prigionieri di guerra. La loro è stata un'autentica Resistenza, scandisce il Presidente della Repubblica, perché la loro scelta è stata fatta quando l'esito era incerto ed il rischio personale altissimo. Nella loro ribellione agli oppressori, ha concluso il Capo dello Stato, c'è stato l'humus del nuovo inizio per l'Italia. "Questa riconoscenza non deve mai venir meno". .

Mattarella: soldati che dissero no a Salò salvarono dignità della patriaMattarella: soldati che dissero no a Salò salvarono dignità della patria
politica
Mattarella: chi disse no a Salò salvò dignità della patria
00:00:36 min
| 2 ore fa
pubblicità
Ilaria Salis: "Fiducia in Eurodeputati su voto per mia immunità"Ilaria Salis: "Fiducia in Eurodeputati su voto per mia immunità"
politica
Ilaria Salis: "Fiducia in Eurodeputati su voto per mia immunità"
00:01:38 min
| 5 ore fa
Riforma giustizia, bagarre in aula dopo il voto, referendumRiforma giustizia, bagarre in aula dopo il voto, referendum
politica
Riforma giustizia, bagarre in aula dopo il voto, referendum
00:39:51 min
| 7 ore fa
Riforma giustizia, dopo voto alla Camera la campagna referendariaRiforma giustizia, dopo voto alla Camera la campagna referendaria
politica
Riforma giustizia, dopo voto alla Camera la campagna referendaria
00:12:25 min
| 7 ore fa
Tunnel del Brennero, abbattuto diaframma cunicolo esplorativo. Presente Giorgia MeloniTunnel del Brennero, abbattuto diaframma cunicolo esplorativo. Presente Giorgia Meloni
politica
Tunnel del Brennero, abbattuto diaframma cunicolo esplorativo. Presente Giorgia Meloni
00:01:57 min
| 20 ore fa
Guerra Medioriente, Tajani: Riconoscere Palestina è lavarsi la coscienzaGuerra Medioriente, Tajani: Riconoscere Palestina è lavarsi la coscienza
politica
Tajani: riconoscere Palestina è lavarsi coscienza
00:02:19 min
| 22 ore fa
ERROR! Regionali 2025, Marche al voto il 28 e 29 settembreERROR! Regionali 2025, Marche al voto il 28 e 29 settembre
politica
Regionali 2025, Marche al voto il 28 e 29 settembre
00:01:50 min
| 22 ore fa
La Guida: Regionali Marche: la forza e la speranzaLa Guida: Regionali Marche: la forza e la speranza
politica
La Guida: Regionali Marche: la forza e la speranza
00:02:38 min
| 23 ore fa
Riforma giustizia, bagarre in aula: seduta sospesaRiforma giustizia, bagarre in aula: seduta sospesa
politica
Riforma giustizia, bagarre in aula: seduta sospesa
00:00:13 min
| 1 giorno fa
ERROR! Regionali, Schlein nelle Marche con Ricci: andiamo a vincereERROR! Regionali, Schlein nelle Marche con Ricci: andiamo a vincere
politica
Regionali, Schlein nelle Marche con Ricci: andiamo a vincere
00:01:47 min
| 1 giorno fa
ERROR! Regionali 2025, Centrodestra unito per il bis di Acquaroli nelle MarcheERROR! Regionali 2025, Centrodestra unito per il bis di Acquaroli nelle Marche
politica
Regionali, Centrodx unito per bis di Acquaroli nelle Marche
00:02:08 min
| 1 giorno fa
ERROR! Marche, Schlein: uniti vinciamo per Italia antifascistaERROR! Marche, Schlein: uniti vinciamo per Italia antifascista
politica
Marche, Schlein: uniti vinciamo per Italia antifascista
00:00:18 min
| 1 giorno fa
Mattarella: soldati che dissero no a Salò salvarono dignità della patriaMattarella: soldati che dissero no a Salò salvarono dignità della patria
politica
Mattarella: chi disse no a Salò salvò dignità della patria
00:00:36 min
| 2 ore fa
Ilaria Salis: "Fiducia in Eurodeputati su voto per mia immunità"Ilaria Salis: "Fiducia in Eurodeputati su voto per mia immunità"
politica
Ilaria Salis: "Fiducia in Eurodeputati su voto per mia immunità"
00:01:38 min
| 5 ore fa
Riforma giustizia, bagarre in aula dopo il voto, referendumRiforma giustizia, bagarre in aula dopo il voto, referendum
politica
Riforma giustizia, bagarre in aula dopo il voto, referendum
00:39:51 min
| 7 ore fa
Riforma giustizia, dopo voto alla Camera la campagna referendariaRiforma giustizia, dopo voto alla Camera la campagna referendaria
politica
Riforma giustizia, dopo voto alla Camera la campagna referendaria
00:12:25 min
| 7 ore fa
Tunnel del Brennero, abbattuto diaframma cunicolo esplorativo. Presente Giorgia MeloniTunnel del Brennero, abbattuto diaframma cunicolo esplorativo. Presente Giorgia Meloni
politica
Tunnel del Brennero, abbattuto diaframma cunicolo esplorativo. Presente Giorgia Meloni
00:01:57 min
| 20 ore fa
Guerra Medioriente, Tajani: Riconoscere Palestina è lavarsi la coscienzaGuerra Medioriente, Tajani: Riconoscere Palestina è lavarsi la coscienza
politica
Tajani: riconoscere Palestina è lavarsi coscienza
00:02:19 min
| 22 ore fa
ERROR! Regionali 2025, Marche al voto il 28 e 29 settembreERROR! Regionali 2025, Marche al voto il 28 e 29 settembre
politica
Regionali 2025, Marche al voto il 28 e 29 settembre
00:01:50 min
| 22 ore fa
La Guida: Regionali Marche: la forza e la speranzaLa Guida: Regionali Marche: la forza e la speranza
politica
La Guida: Regionali Marche: la forza e la speranza
00:02:38 min
| 23 ore fa
Riforma giustizia, bagarre in aula: seduta sospesaRiforma giustizia, bagarre in aula: seduta sospesa
politica
Riforma giustizia, bagarre in aula: seduta sospesa
00:00:13 min
| 1 giorno fa
ERROR! Regionali, Schlein nelle Marche con Ricci: andiamo a vincereERROR! Regionali, Schlein nelle Marche con Ricci: andiamo a vincere
politica
Regionali, Schlein nelle Marche con Ricci: andiamo a vincere
00:01:47 min
| 1 giorno fa
ERROR! Regionali 2025, Centrodestra unito per il bis di Acquaroli nelle MarcheERROR! Regionali 2025, Centrodestra unito per il bis di Acquaroli nelle Marche
politica
Regionali, Centrodx unito per bis di Acquaroli nelle Marche
00:02:08 min
| 1 giorno fa
ERROR! Marche, Schlein: uniti vinciamo per Italia antifascistaERROR! Marche, Schlein: uniti vinciamo per Italia antifascista
politica
Marche, Schlein: uniti vinciamo per Italia antifascista
00:00:18 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità