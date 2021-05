Questo è il tempo di guardare al futuro, di progettarlo e realizzarlo insieme, perché questa è la condizione per poterlo fare con efficacia in una drammatica emergenza, qual è quella che abbiamo attraversato, abbiamo dovuto superare e definitivamente accantonare. Insieme, ciò che significa? Non che si abbandonano le proprie idee, prospettive, opinioni ma che si confrontino costruttivamente, e confrontarsi è ben diverso che agitarle come motivi di contrapposizione insuperabile.