Medio Oriente, Crosetto: Netanyahu sta sbagliando tutto

Il Governo italiano prende una posizione netta sulla guerra in Medio Oriente e lo fa attraverso Guido Crosetto. Netanyahu è una persona che secondo me sta sbagliando tutto, afferma il Ministro della Difesa. Questo è un conflitto che va combattuto in un altro modo, non sacrificando innocenti, uomini, donne e bambini, e non creando le condizioni per alimentare a vita Hamas, un'organizzazione terroristica e criminale che va cancellata, ha aggiunto Crosetto, ma liberando comunque da questa morsa di violenza e di morti il popolo palestinese. L'unica soluzione, ha concluso il Ministro, è due popoli, due Stati. Più sfumata, ma comunque critica anche la posizione di Antonio Tajani. Siamo amici di Israele, ma ora diciamo basta guerra, è il momento di fare la tregua. La popolazione civile di Gaza sta soffrendo troppo, ha dichiarato il vicepremier e Ministro degli Esteri, sottolineando come Hamas abbia un'enorme responsabilità rispetto al proprio popolo che sta usando come scudo umano. Intanto i leader delle opposizioni continuano a confrontarsi per trovare una data per la manifestazione pro Gaza. Il giorno che in particolare E. Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni avrebbero individuato per scendere in piazza, potrebbe essere il 7/6, quindi prima dei referendum sulla cittadinanza e sul lavoro. Il messaggio della mobilitazione deve essere chiaro, sostegno al martoriato popolo palestinese e dura condanna del governo Netanyahu, ma, chiedono Italia Viva, Azione e + Europa, nessuna possibilità che questo si trasformi in un atteggiamento antisionista o antisemita. .