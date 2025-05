Medioriente, Donzelli: boicottare Israele non aiuta la pace

È stata molto chiara Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati e la posizione dell'Italia sul fatto che pur comprendendo tutte le ragioni e il diritto sacrosanto di Israele di difendersi, c'è un limite e bisogna stare attenti e rispettare quel limite. Io credo che boicottare Israele o qualsiasi atteggiamento contro lo Stato di Israele sia sbagliato e non aiuti alla pace. Credo che sia utile invece lavorare con l'autorità palestinese, con le nazioni arabe moderate per cercare una soluzione. Aggiungersi a parte nel conflitto, fomentare odio non serve a nulla in questo momento. .