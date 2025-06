Abbiamo chiesto un'informativa del ministro Tajani in Parlamento sul gravissimo attacco di Netanyahu all'Iran, ma siamo al deserto della politica e purtroppo il governo si distingue per la fonia della nostra premier. Qualcuno pensa di fermare questo criminale o vogliamo farci trascinare tutti in un conflitto dagli effetti devastanti e imprevedibili senza fare niente? .