Medioriente, Meloni: fiera contributo Italia al dialogo

"Una luce di pace squarcia la tenebra della guerra e abbiamo tutti il dovere di fare quanto è nelle nostre possibilità affinché questa preziosa e fragile opportunità abbia successo. E sono fiera del contributo al dialogo che ha saputo dare l'Italia in prima linea nel sostegno umanitario alla popolazione palestinese e al contempo interlocutore credibile per tutti gli attori coinvolti, senza cadere nella trappola della contrapposizione frontale, che pure molti, spesso più per interesse che per convinzione, invocavano".