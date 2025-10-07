Medioriente, Meloni rivela denuncia a Cpi per genocidio

"L'unica speranza di pace è che il piano di Trump vada a segno, su questo lavoriamo da mesi senza sventolare bandiere". Per Giorgia Meloni non esistono di fatto alternative, lo ripete nell'anniversario del 7 ottobre, condannando Hamas, primo responsabile della crisi in Medio Oriente, ma anche la risposta sproporzionata di Israele. Per questo il lavoro di Washington, dove potrebbe tornare a stretto giro, rappresenta l'unica opzione concreta, e apre più di uno spiraglio di pace, nonostante il percorso fragile che accompagna i negoziati. Torna anche sulla Flotilla e sui cortei pro Gaza. Meloni non rinuncia al proprio punto di vista: uno degli striscioni di testa inneggiava al terrore del 7 ottobre, quando si consente questo, forse la tesi dei semplici infiltrati è un po' riduttiva, ma ho grande rispetto, conclude la premier, per le persone scese in piazza per una questione così sentita. Trova però pericoloso il soffiare sul fuoco degli avversari politici, puntando il dito contro chi ha denunciato lei e due ministri alla Corte penale dell'Aia per genocidio: si è perso il senso delle parole, un caso unico al mondo, denuncia Meloni, con il rischio che il clima d'odio nel Paese cresca ulteriormente, creando problemi per tutti. Nessuno escluso. .

Manovra, Landini (Cgil) presenterà le proprie proposte
politica
Manovra, Landini (Cgil) presenterà le proprie proposte
00:01:29 min
| 43 minuti fa
Salini (Ppe) e Corrado (Pd) ospiti di Start
politica
Salini (Ppe) e Corrado (Pd) ospiti di Start
00:39:15 min
| 3 ore fa
Regionali 2025, il voto in Calabria
politica
Regionali 2025, il voto in Calabria
00:17:35 min
| 3 ore fa
Francesca Albanese: Mobilitazione per Gaza senza precedenti
politica
Francesca Albanese: Mobilitazione per Gaza senza precedenti
00:00:46 min
| 4 ore fa
Immunità Salis, Gli scenari giudiziari dopo voto Europarlamento
politica
Immunità Salis, Gli scenari giudiziari dopo voto Europarlamento
00:01:50 min
| 4 ore fa
Immunità Salis, Accuse tra Lega e Forza Italia sul voto
politica
Immunità Salis, Accuse tra Lega e Forza Italia sul voto
00:01:41 min
| 18 ore fa
Salvini contestato, insulti al vicepremier ad un evento della Lega a Livorno
politica
Salvini contestato, insulti al vicepremier ad un evento della Lega a Livorno
00:00:54 min
| 20 ore fa
Immunità Salis, Tajani: Non si cerchi in Forza Italia chi ha votato per immunità
politica
Immunità Salis, Tajani: Non si cerchi in Forza Italia chi ha votato per immunità
00:00:29 min
| 21 ore fa
Il Papa su attacco Israele a Parolin: è l'opinione della Santa Sede
politica
Il Papa su attacco Israele a Parolin: è l’opinione della Santa Sede
00:01:51 min
| 21 ore fa
Immunità Salis, Salvini: Nel centrodestra c'è chi non ha mantenuto parola
politica
Immunità Salis, Salvini: Nel centrodestra c'è chi non ha mantenuto parola
00:00:29 min
| 21 ore fa
Caso Almasry, la storia di un giallo politico che divide i partiti e accende la polemica
politica
Caso Almasry, la storia di un giallo politico
00:01:50 min
| 22 ore fa
Il Confronto, a Skytg24 le idee sulla Toscana e sul mondo di Giani e Tomasi
politica
Il Confronto, a Skytg24 le idee sulla Toscana e sul mondo di Giani e Tomasi
00:02:15 min
| 22 ore fa
