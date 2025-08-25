Medioriente, Tajani incontra Papa Leone: "impegno per la pace"

L'impegno dell'Italia a favore della pace dichiara Antonio Tajani, sullo sfondo le bombe su Gaza, il massacro in Ucraina, gli sforzi diplomatici sono al primo posto, assicura il ministro degli Esteri, dopo l'udienza privata con Papaleone quattordicesimo, al centro dell'incontro presso la Santa Sede, la drammatica situazione in Medio Oriente dopo il raid israeliano, sull'ospedale Nasser di Kanunis e l'uccisione di diversi giornalisti. Necessario garantirne l'incolumità, un punto su cui il titolare della Farnesina torna dopo il documento firmato assieme a 27 paesi, che chiede a Israele di far entrare a Gaza gli operatori dell'informazione. Dall'altra parte il dossier Ucraina con il nodo dell'invio di militari europei a Kiev, che aveva scatenato la querella tra Matteo Salvini e il presidente francese Macron. La forza delle idee conta più della violenza delle parole, gli ha risposto Tajani, appoggiando comunque la linea della Lega sull'invio di soldati italiani al fronte. L'ipotesi messa sul tavolo è quella di inviare truppe per le operazioni di sminamento e controllo aereo, ma solo dopo un'eventuale tregua tra Kiev e Mosca. Mi sembra una proposta di buonsenso, considerando anche che pochi sanno che l'italia è un- è un'eccellenza nella capacità di sminamento dei territori e dei terreni appunto minati, quindi penso che ce ne sia bisogno e credo che l'Italia possa farsene carico. Critiche invece dall'opposizione che parlano di un vicepremier inadeguato dopo la convocazione dell'ambasciatrice italiana a Parigi. È inadeguato, perché il vicepremier mina in maniera catastrofica un alleato prezioso, appunto, come la Francia, un alleato prezioso del nostro paese come la Francia, non possono essere quelli i modi, i termini e i contenuti di uno statement, di uno speech, di una dichiarazione ufficiale di un vicepremier. Francesco Ferasinska, TG 24. .

