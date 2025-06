Ci stiamo preoccupando dei nostri connazionali che sono in Iran e in Israele, stiamo lavorando per farli uscire, abbiamo anche allontanato dall'Iraq un contingente di carabinieri che è stato accompagnato in Kuwait. Abbiamo nell'area 50.000 italiani che vivono in tutta l'area del Medio Oriente, 2.500 militari. Ora bisogna lavorare perché non ci sia una escalation, molto difficile. Stanotte sono in contatto costante con l'ambasciata, quella a Tel Aviv e il consolato a Gerusalemme. .