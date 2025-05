Meloni: "A Caivano abbiamo riportato la legalità"

Abbiamo prima riportato la legalità, quindi il cammino prosegue. Stiamo lavorando anche per replicare ciò che abbiamo sperimentato con successo a Caivano, in altri territori della nostra nazione. Presto anche i cittadini di Rozzano, Ortanova, Rosarno, San Ferdinando e alcuni quartieri di Roma, Napoli, Catania e Palermo potranno contare su un presente e su un futuro fatto di decoro, di bellezza, di legalità, di opportunità. È un impegno gravoso, ma è quello che gli italiani si aspettano da noi e noi non vogliamo deluderli. .