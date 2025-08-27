Meloni a Rimini, ovazione su 'ovazione su guerre, migranti, toghe e riforme

Giorgia Meloni viene accolta da una standing ovation nella sua prima volta da presidente del Consiglio al meeting di Rimini. Lei si commuove, visibilmente, dura un attimo, poi sale sul palco e dopo giorni di silenzio, non usa mezze parole per descrivere la situazione a Gaza, condannando anche con fermezza l'uccisione dei giornalisti da parte dell'esercito israeliano. "Noi non abbiamo esitato un solo minuto nel sostenere il diritto alla sicurezza e all'autodifesa di Israele dopo il massacro del 07 ottobre, un orrore che resterà sulla coscienza dei terroristi che da troppo tempo si fanno scudo dei civili a Gaza. Però allo stesso tempo, non possiamo tacere ora di fronte a una reazione che è andata oltre il principio di proporzionalità, mietendo troppe vittime innocenti." L'Europa deve ritrovare anima e radici, anche quelle cristiane, dimenticate scandisce la Meloni, che sulla scia di Draghi vede il vecchio continente condannato all'irrilevanza se non virerà verso realismo e pragmatismo per fare meno e farlo meglio. "Un'Unione Europea che sembra sempre più condannata all'irrilevanza geopolitica. Incapace di rispondere efficacemente alle sfide di competitività poste dalla Cina, dagli Stati Uniti, come ha giustamente rilevato Mario Draghi qualche giorno fa da questo palco." Ma è quando parla di Italia che i toni si alzano sulle riforme avanti sul premierato, autonomia e giustizia. "Andremo avanti sulla riforma della giustizia, nonostante le invasioni di campo di una minoranza di giudici politicizzati che provano a sostituirsi al Parlamento e alla volontà popolare." E sui migranti sottolinea niente potrà fermarci. "Non c'è giudice politico o burocrate che possa impedirci di far rispettare la legge dello Stato italiano, di garantire la sicurezza dei nostri cittadini, di combattere gli schiavisti del terzo millennio, di salvare vite umane." La Presidente, prima di recarsi a San Patrignano per una visita privata alla comunità, annuncia anche per l'autunno un piano casa per le giovani coppie a prezzi calmierati, perché l'obiettivo è concentrarsi in manovra sul ceto medio. Ci sta lavorando a quattro mani con Matteo Salvini che al meeting è arrivato subito dopo di lei. I due però non si sono incontrati, ma è solo un problema di agenda, dicono gli staff, come a dire nessuna tensione dopo gli attacchi di Salvini a Macron. Ciò che il meeting unisce, la politica non divide, almeno oggi. .

