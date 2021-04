Meloni a Speranza: siamo al punto di partenza

Non so cosa esattamente intenda il Ministro Speranza quando dice che non dobbiamo soffiare sull'inquietudine delle persone, perché le persone sono inquiete, perché dopo un anno di pandemia, siamo al punto di partenza. Sono inquiete perché evidentemente nessuno si assume la responsabilità di dire che le misure che sono state prese in questo anno, non erano le misure giuste e chi lo dice, come me, non lo fa per soffiare sull'inquietudine, lo fa per segnalare che qualcosa non ha funzionato e che se magari ci fosse stato dato ascolto, su alcune priorità che secondo noi andavano valutate, le cose sarebbero andate diversamente.