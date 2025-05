La premier Giorgia Meloni ha accolto il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis a Villa Pamphilj in occasione del secondo vertice intergovernativo tra Italia e Grecia, dopo quello del 2017 a Corfù. Meloni ha definito eccellenti i rapporti tra i due Paesi, sottolineando come senza Italia e Grecia non esisterebbe l’idea stessa di Occidente. Ha inoltre ribadito la comune visione strategica nel Mediterraneo e la condivisione di valori attraverso l'appartenenza all’Unione Europea e alla NATO.