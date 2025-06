Meloni alla Camera: il discorso integrale

In questo momento, per l'Italia "le priorità restano il cessate il fuoco a Gaza e la ripresa dei negoziati sull'Iran", ha detto la premier Giorgia Meloni alla Camera, nelle comunicazioni sul prossimo Consiglio europeo del 26 e 27 giugno dove si discuterà della proposta aggiornata della Nato che si traduce per tutti in un impegno al 3,5 per la Difesa e dell'1,5 per la Sicurezza. "Sono impegni importanti che l'Italia rispetterà. Non lasceremo l'Italia esposta debole e incapace di difendersi", ha aggiunto Meloni. “In una fase così delicata è importante il dialogo tra governo e Parlamento, tra governo e opposizione per il bene e la sicurezza della nazione e farò del mio meglio per proseguire ed ampliare questo dialogo". Così ha proseguito la presidente del Consiglio. "Ci siamo occupati di assicurare all'Italia gli approvvigionamenti energetici necessari. L'acuirsi della crisi genera preoccupazione per le ripercussioni", ha detto la premier. Infine ha rinnovato la volontà del governo nel trovare una soluzione per fermare le armi nella Striscia di Gaza: “Ribadiremo anche un altro obiettivo, il cessate il fuoco a Gaza, dove la legittima reazione di Israele a un insensato attacco sta assumendo forme drammatiche e inaccettabili”.