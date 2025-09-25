Meloni all'Onu: rispettare l'ambiente tenendo l'uomo al centro

00:00:18 min
|
1 ora fa
Meloni, l'intervento all'Onu dopo le critiche alla FlotillaMeloni, l'intervento all'Onu dopo le critiche alla Flotilla
politica
Meloni, l'intervento all'Onu dopo le critiche alla Flotilla
00:01:49 min
| 2 ore fa
pubblicità
Meloni: Israele non può impedire nascita Stato PalestineseMeloni: Israele non può impedire nascita Stato Palestinese
politica
Meloni: Israele non può impedire nascita Stato Palestinese
00:00:19 min
| 1 ora fa
Meloni: riconoscimento Stato Palestina a due condizioniMeloni: riconoscimento Stato Palestina a due condizioni
politica
Meloni: riconoscimento Stato Palestina a due condizioni
00:00:17 min
| 1 ora fa
ERROREERRORE
politica
Meloni all'Onu: Israele a Gaza ha superato il limite
00:00:27 min
| 1 ora fa
Ucraina, Meloni all'Onu: Russia non mostra disponibilità al dialogoUcraina, Meloni all'Onu: Russia non mostra disponibilità al dialogo
politica
Ucraina, Meloni all'Onu: Russia non mostra disponibilità al dialogo
00:00:25 min
| 1 ora fa
ERROR! ESTR MELONI ONU "terza guerra mondiale a pezzi"ERROR! ESTR MELONI ONU "terza guerra mondiale a pezzi"
politica
Meloni cita Papa Francesco "Terza guerra mondiale a pezzi"
00:00:23 min
| 1 ora fa
ERROR! ESTR MELONI ONU INTEGRALEERROR! ESTR MELONI ONU INTEGRALE
politica
L'intervento della premier Meloni all'assemblea dell'ONU
00:16:02 min
| 1 ora fa
Global Flotilla, opposizioni: da Meloni parole vergognose. Conte: una patriota al contrarioGlobal Flotilla, opposizioni: da Meloni parole vergognose. Conte: una patriota al contrario
politica
Global Flotilla, opposizioni: da Meloni parole vergognose. Conte: una patriota al contrario
00:01:57 min
| 8 ore fa
Ponte stretto, Pd chiede chiarimenti a governoPonte stretto, Pd chiede chiarimenti a governo
politica
Ponte stretto, Pd chiede chiarimenti a governo
00:00:12 min
| 9 ore fa
Ponte, Morelli (Cipess): normale confronto tra istituzioniPonte, Morelli (Cipess): normale confronto tra istituzioni
politica
Ponte, Morelli (Cipess): normale confronto tra istituzioni
00:00:11 min
| 9 ore fa
Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimentiPonte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti
politica
Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti
00:01:34 min
| 9 ore fa
Fratoianni: Flotilla irresponsabile? vada lei ed il suo governo a forzare blocco IsraeleFratoianni: Flotilla irresponsabile? vada lei ed il suo governo a forzare blocco Israele
politica
Fratoianni: Flotilla irresponsabile? vada lei ed il suo governo a forzare blocco Israele
00:00:29 min
| 10 ore fa
Meloni, l'intervento all'Onu dopo le critiche alla FlotillaMeloni, l'intervento all'Onu dopo le critiche alla Flotilla
politica
Meloni, l'intervento all'Onu dopo le critiche alla Flotilla
00:01:49 min
| 2 ore fa
Meloni: Israele non può impedire nascita Stato PalestineseMeloni: Israele non può impedire nascita Stato Palestinese
politica
Meloni: Israele non può impedire nascita Stato Palestinese
00:00:19 min
| 1 ora fa
Meloni: riconoscimento Stato Palestina a due condizioniMeloni: riconoscimento Stato Palestina a due condizioni
politica
Meloni: riconoscimento Stato Palestina a due condizioni
00:00:17 min
| 1 ora fa
ERROREERRORE
politica
Meloni all'Onu: Israele a Gaza ha superato il limite
00:00:27 min
| 1 ora fa
Ucraina, Meloni all'Onu: Russia non mostra disponibilità al dialogoUcraina, Meloni all'Onu: Russia non mostra disponibilità al dialogo
politica
Ucraina, Meloni all'Onu: Russia non mostra disponibilità al dialogo
00:00:25 min
| 1 ora fa
ERROR! ESTR MELONI ONU "terza guerra mondiale a pezzi"ERROR! ESTR MELONI ONU "terza guerra mondiale a pezzi"
politica
Meloni cita Papa Francesco "Terza guerra mondiale a pezzi"
00:00:23 min
| 1 ora fa
ERROR! ESTR MELONI ONU INTEGRALEERROR! ESTR MELONI ONU INTEGRALE
politica
L'intervento della premier Meloni all'assemblea dell'ONU
00:16:02 min
| 1 ora fa
Global Flotilla, opposizioni: da Meloni parole vergognose. Conte: una patriota al contrarioGlobal Flotilla, opposizioni: da Meloni parole vergognose. Conte: una patriota al contrario
politica
Global Flotilla, opposizioni: da Meloni parole vergognose. Conte: una patriota al contrario
00:01:57 min
| 8 ore fa
Ponte stretto, Pd chiede chiarimenti a governoPonte stretto, Pd chiede chiarimenti a governo
politica
Ponte stretto, Pd chiede chiarimenti a governo
00:00:12 min
| 9 ore fa
Ponte, Morelli (Cipess): normale confronto tra istituzioniPonte, Morelli (Cipess): normale confronto tra istituzioni
politica
Ponte, Morelli (Cipess): normale confronto tra istituzioni
00:00:11 min
| 9 ore fa
Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimentiPonte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti
politica
Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti
00:01:34 min
| 9 ore fa
Fratoianni: Flotilla irresponsabile? vada lei ed il suo governo a forzare blocco IsraeleFratoianni: Flotilla irresponsabile? vada lei ed il suo governo a forzare blocco Israele
politica
Fratoianni: Flotilla irresponsabile? vada lei ed il suo governo a forzare blocco Israele
00:00:29 min
| 10 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità