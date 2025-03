La premier Giorgia Meloni, parlando al Consiglio Europeo straordinario a Bruxelles, ha sottolineato che il termine "riarmo" non è adeguato per descrivere le spese per la difesa, che coinvolgono anche materie prime e altri settori. Ha inoltre evidenziato l'impegno dell'Italia nel non dirottare risorse dai fondi di coesione per finanziare la difesa .