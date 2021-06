Io credo che non possa più esserci un Governo nel quale non c'è qualcuno che si assume la responsabilità di scelte che vengono fatte e che ci dica anche su quali basi scientifiche quelle scelte vengono portate avanti. Continuano a esserci misure assolutamente irragionevoli ai fini della lotta al Covid, dal tema del coprifuoco, alle 4 persone a tavola all'aperto, le mascherine all'aperto quando si sa che all'aperto non c'è contagio, il settore del wedding se si chiede per i matrimoni di utilizzare ad esempio il Covid Pass non ha senso rimandare la possibilità di celebrare questi eventi e c'è un intero settore che ormai è completamente in ginocchio.