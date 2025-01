Meloni e formiche: "Attenta a non calpestarle se le vedo"

"Presidente l'ultima volta, quando ho avuto occasione di porle una domanda, io le chiesi se il suo tempo fosse un tempo lineare o circolare. Che è un po' la distinzione principale nel disegnare il mondo tra la civiltà orientale e quello occidentale. E lei mi rispose che il suo tempo cadenzato. E disse anche che, diciamo, cerca di porre l'Italia con un ponte tra l'oriente e l'occidente. Ecco, oggi io le vorrei fare una domanda molto semplice, spero un po' anche di diciamo di orizzonte. Presidente lei calpesta le formiche? Ci fa caso mentre cammina? Le chiedo questo, mi è venuto in mente anche perché, diciamo, mi è rimasto in mente un detto popolare che mi diceva sempre mia nonna che quando calpesto le formiche poi piove. Grazie". "Alexander io non lo so. Sono disperata. Calpesto le formiche? Allora se le vedo no. Confesso, se le vedo no. Poi non le vedo sempre. È la risposta giusta? Non so che devo dire. Sono in difficoltà ragazzi, sono un po'... Era meglio quella sul tempo lineare e circolare però. Cioè lì qualcosa si poteva tentare di inventare ecco. Quando calpesto le formiche poi piove... ci starò più attenta, non lo so".