Meloni, governo non ha più maggioranza

Oggi il centrodestra compatto ha manifestato al Presidente della Repubblica la sua preoccupazione per la gravità della situazione politica, perché mentre l'emergenza sanitaria ed economica si abbatte sui cittadini il voto di martedì ha dimostrato che il Governo non ha più una maggioranza compatta e la nostra convinzione è che il problema non sia semplicemente il Governo, ma questo Parlamento che non può risolvere i problemi della nazione, non può dare all'Italia una maggioranza compatta per fare le cose coraggiose delle quali c'è bisogno.