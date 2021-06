Per governare l'Italia serve una maggioranza forte, coesa, che abbia i numeri per fare le cose importanti che vanno fatte. Siccome io voglio arrivare lì, i miei avversari interni non saranno mai gli altri partiti della coalizione. I miei avversari sono il PD e il Movimento 5 Stelle. Quando io guardo ai sondaggi quello che mi interessa è che Fratelli d'Italia ha superato i 5 Stelle e che ha superato il PD, che i primi due partiti, oggi, stimati, sono due partiti del campo del centrodestra e che anche Forza Italia mi pare che sia in crescita. E quindi lavoro lavoro perchè questo scenario si possa realizzare con un'esperienza di Governo coesa.