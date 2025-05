Meloni in Asia, Prima tappa della Premier in Uzbekistan

dell'Italia in attesa del faccia a faccia con Macron annunciato subito dopo il suo arrivo a Samarcanda. Giorgia Meloni ha scelto uno dei luoghi più simbolici della storia euroasiatica per lanciare un duplice messaggio. "L'Italia non resterà ai margini dei nuovi equilibri globali e intende riaffermare la propria centralità sia nel dialogo Est-Ovest sia all'interno dell'Unione Europea". Qui un Premier italiano non si vedeva dal 1991, 14 gli accordi siglati per un volume d'affari stimato di 3 miliardi ma soprattutto l'impegno ad un dialogo sempre più stretto che possa anche aiutare la sicurezza globale. "L'Uzbekistan è per l'Italia Presidente, un partner molto molto importante. Le nostre relazioni sono relazioni solide eccellenti già da molto tempo, ma già dal 2023 noi abbiamo lavorato per portarla a un altro livello, chiaramente con il partenariato strategico e ora con il tentativo di rafforzare ancora di più quel partenariato strategico". Dopo l'Uzbekistan, il Kazakistan con il primo vertice Italia Asia Centrale, un angolo d'Oriente su cui crescono le attenzioni di potenze globali e regionali e dove anche il nostro Paese vuole avere un ruolo. In Asia si trova anche il Presidente francese atteso martedì a Palazzo Chigi. Dopo settimane di frizioni, Meloni e Macron proveranno a mettere da parte le incomprensioni, tornando a remare dalla stessa parte. Il bisogno di mantenere ancorato Trump alla causa ucraina, la necessità di arrivare uniti al G7, i rischi dai continui stop and go sui dazi non permettono più, né a Roma né a Parigi, di muoversi come separati in casa. Samarcanda. .