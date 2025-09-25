Meloni, l'intervento all'Onu dopo le critiche alla Flotilla

00:01:49 min
19 minuti fa
Global Flotilla, opposizioni: da Meloni parole vergognose. Conte: una patriota al contrarioGlobal Flotilla, opposizioni: da Meloni parole vergognose. Conte: una patriota al contrario
politica
Global Flotilla, opposizioni: da Meloni parole vergognose. Conte: una patriota al contrario
00:01:57 min
| 6 ore fa
Ponte stretto, Pd chiede chiarimenti a governoPonte stretto, Pd chiede chiarimenti a governo
politica
Ponte stretto, Pd chiede chiarimenti a governo
00:00:12 min
| 8 ore fa
Ponte, Morelli (Cipess): normale confronto tra istituzioniPonte, Morelli (Cipess): normale confronto tra istituzioni
politica
Ponte, Morelli (Cipess): normale confronto tra istituzioni
00:00:11 min
| 8 ore fa
Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimentiPonte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti
politica
Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti
00:01:34 min
| 8 ore fa
Fratoianni: Flotilla irresponsabile? vada lei ed il suo governo a forzare blocco IsraeleFratoianni: Flotilla irresponsabile? vada lei ed il suo governo a forzare blocco Israele
politica
Fratoianni: Flotilla irresponsabile? vada lei ed il suo governo a forzare blocco Israele
00:00:29 min
| 9 ore fa
ERROR! ESTR MELONI clima deteriorandoERROR! ESTR MELONI clima deteriorando
politica
Scontro Flotilla, Meloni: "Clima si sta deteriorando"
00:00:41 min
| 9 ore fa
La Guida: Trump, un narciso all'OnuLa Guida: Trump, un narciso all'Onu
politica
La Guida: Trump, un narciso all'Onu
00:02:54 min
| 10 ore fa
Ocean Viking, denuncia al governo: crimini contro umanitÃ Ocean Viking, denuncia al governo: crimini contro umanitÃ 
politica
Ocean Viking, denuncia al governo: crimini contro l'umanità
00:01:50 min
| 13 ore fa
Magi (+Europa) e Candiani (Lega) ospiti di StartMagi (+Europa) e Candiani (Lega) ospiti di Start
politica
Magi (+Europa) e Candiani (Lega) ospiti di Start
00:36:00 min
| 13 ore fa
Salis: ''non evito la giustizia, chiedo processo in Italia''Salis: ''non evito la giustizia, chiedo processo in Italia''
politica
Salis: ''non evito la giustizia, chiedo processo in Italia''
00:22:44 min
| 13 ore fa
Regioneli Marche, si vota il 28 e 28 settembreRegioneli Marche, si vota il 28 e 28 settembre
politica
Regionali Marche, si vota il 28 e 29 settembre
00:14:54 min
| 14 ore fa
Lupi (Nm), la flottilla si sta dirigendo in una zona di guerra per portare aiuti a Gaza. l’obiettivo può anche essere nobile, ma le modalità sono molto pericolose.Lupi (Nm), la flottilla si sta dirigendo in una zona di guerra per portare aiuti a Gaza. l’obiettivo può anche essere nobile, ma le modalità sono molto pericolose.
politica
Flotilla, Lupi (Nm): obiettivo nobile, modalità pericolose
00:00:17 min
| 16 ore fa
