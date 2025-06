Meloni-Macron, vertice tra Italia e Francia a Palazzo Chigi

Certamente non si stanno simpatici, non hanno sintonia e simili visioni politiche, ma sia Meloni che Macron probabilmente capiscono che le scaramucce di condominio interne all'Unione Europea tra due paesi fondatori, rispettivamente seconda e terza economia del continente, hanno molto poco senso in questo passaggio storico. La necessità di un chiarimento sembra impellente non solo per l'Italia e la Francia, ma anche per gli alleati interni all'UE, come la Germania o esterni come il Regno Unito o gli stessi Stati Uniti. Quando a metà maggio a Tirana, Meloni fu esclusa dall'incontro tra i leader di Germania, Francia, Regno Unito e Ucraina, che chiamarono al telefono anche Trump, Macron fu accusato di aver voluto tenere fuori la Presidente del Consiglio. Nello stesso giorno il Presidente francese replicò piccato a Meloni, che sosteneva che i volenterosi volessero inviare i loro eserciti in Ucraina. Sono fake news, disse il presidente francese. Quello fu l'ennesimo e più recente picco della diffidenza tra i due leader, tanto che al successivo incontro tra gli alleati, la presenza di Meloni fu sollecitata sia dalla Germania che dagli Stati Uniti. Gli interessi tra i due paesi però sembrano coincidere parecchio, dalla scelta pro Kiev alla necessità di una totale autonomia energetica, dalla lotta contro la guerra dei dazi minacciata e in parte messa in atto da Trump, all'urgenza di stabilizzare la Libia e il Sahel per evitare grosse ondate migratorie. Ciò su cui invece si scontrano sono le modalità e le aspirazioni dei 2. L'Italia non approva il protagonismo e l'iniziativa di Macron, che come capo dell'unica potenza nucleare dell'UE, spesso si pone come unico rappresentante strategico europeo. La Francia critica l'atteggiamento di Meloni, più affine e vicina politicamente a Trump o leader discussi come Orban, e che proprio per questo si propone come pontiera con quegli interlocutori, ma per lo stesso motivo non è giudicata affidabile e coerente come portavoce degli interessi europei. L'incontro di oggi è destinato quindi ad appianare le incomprensioni, date dai rispettivi comportamenti per tornare a parlare delle comuni strategie di politica estera ed economica. .