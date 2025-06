Il 12 giugno la premier Giorgia Meloni ha incontrato il segretario generale della NATO Mark Rutte a Palazzo Chigi, a Roma. Rutte è in città per partecipare ai colloqui "Weimar Plus" con ministri degli Esteri e rappresentanti di Italia, Germania, Francia, Polonia, Spagna e Regno Unito. Al centro dei colloqui la sicurezza transatlantica e il sostegno all’Ucraina. Prevista una conferenza stampa congiunta nel pomeriggio .