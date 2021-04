Meloni: misure Draghi peggiori di quelle del governo Conte

Eventualità di una previsione di un coprifuoco alle 22 fino al 31 di luglio è una misura folle. Folle. Devastante, assolutamente irragionevole, inutilmente punitiva, devastante per il nostro sistema economico, devastante per il nostro turismo. Le misure siano, ma non in continuità con Conte, peggiori di quelle di Conte. Perché mi dispiace, il decreto sulle riaperture che si sta discutendo, è più restrittivo di quello che fece Conte. I ristoranti che devono stare chiusi anche all'interno fino al primo di giugno è una roba che Conte non aveva fatto.