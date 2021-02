Noi non siamo d'accordo sulla nascita del governo, su come nasce questo Governo non voteremo la fiducia. Siamo a disposizione di Mario Draghi, se vorrà, quando vorrà dialogare con noi per capire cosa possa essere utile alla nazione perché noi per l'Italia ci siamo sempre e magari Mario Draghi domani potrebbe scoprire che all'opposizione c'è qualcuno perfino più leale di qualche pezzo della sua maggioranza, visto che mi pare che già si stia litigando.