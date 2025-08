"Noi dobbiamo sempre ricordarci che in questa nazione non esiste solo il divario tra il nord e il sud, esiste anche un altro divario che è il divario tra la costa Adriatica e la costa Tirrenica, che va sanato e va ricostruito. Consiglio dei Ministri di oggi, delle ore 15, se non vado errata, approverà la norma che consente di allargare la zona economica speciale anche alla Regione Marche e alla Regione Umbria".