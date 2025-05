Meloni: orgogliosa incontro con Von der Leyen e Vance a Chigi

Sono molto orgogliosa di avere l'occasione oggi di ospitare due dei leader di Stati Uniti e di Unione Europea per, diciamo, iniziare un dialogo. Noi sappiamo che ci sono molte questioni da discutere, sappiamo anche che ci sono dei problemi che vanno superati, sappiamo soprattutto quanto le nostre relazioni, le relazioni tra Europa e Stati Uniti, siano fondamentali nell'ambito di un Occidente che vuole mantenere chiaramente la sua unità, che vuole mantenere la sua forza, che deve essere ancora in grado di, diciamo così, disegnare la rotta. Sappiamo quanto siano importanti le nostre relazioni commerciali e siamo qui ovviamente per discutere di tutto questo. Io spero che la giornata di oggi possa essere un primo incontro e, diciamo, un nuovo inizio. .