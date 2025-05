Meloni: punto a ripresentarmi come premier. Opposizioni: subito salario minimo

Giorgia Meloni punta al bis. La Presidente del Consiglio infatti in una intervista esclusiva alla ADN Kronos, scopre le carte sul suo futuro facendo capire, che ha tutta l'intenzione di essere ancora lei, la candidata del centrodestra alle prossime elezioni politiche. Magari con una nuova legge elettorale, il premierato che dice essere la madre di tutte le riforme, perché serve a rafforzare la democrazia. In politica estera, cruciale sarà il rapporto con gli Stati Uniti di Donald Trump. Noi siamo determinati a far valere i nostri interessi, scandisce la Meloni, nel solco della tradizionale amicizia che ci lega gli USA con lealtà, ma senza subalternità. Con il 1 maggio alle spalle la Presidente del Consiglio non arretra di fronte alle critiche delle opposizioni che parlano di un'Italia più povera. Abbiamo invertito la tendenza, ribatte, il potere d'acquisto dei salari è in crescita, così come i posti di lavoro, un milione in più, dice da quando governo. "Cuneo fiscale è una prima iniziativa, la detassazione una seconda iniziativa degli straordinari, del premio di produttività, è questa è la strada esatta insieme, alla sicurezza del lavoro in cui il governo, sindacati e imprenditori devono fare quel patto che va, a difesa dei lavoratori." Sulla sicurezza sul lavoro vedrà i sindacati il prossimo 08 maggio portando in dote un miliardo e 250 milioni da decidere come spendere. Da CGIL, CISL e UIL però arrivano critiche su alcune delle norme che hanno accompagnato i lavoratori in questo periodo. "Aver messo la possibilità di avere 100 punti nella patente a crediti, significa che nessuna delle aziende che violerà le norme sulla sicurezza avrà mai ritirata la patente." .