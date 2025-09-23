Meloni: riconoscimento della Palestina a due condizioni

00:00:29 min
|
1 ora fa

Annuncio che la maggioranza presenterà in aula una mozione per dire, riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni, il rilascio degli ostaggi, e ovviamente l'esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all'interno della Palestina, perché dobbiamo capire quali sono le priorità. Io non sono contraria al riconoscimento della Palestina, però dobbiamo darci le priorità giuste. Penso che un'iniziativa del genere, possa trovare anche, spero che possa trovare anche il consenso dell'opposizione. .

Meloni: d'accordo con Trump sul Green deal
politica
Meloni: d'accordo con Trump sul Green deal
00:00:11 min
| 42 minuti fa
Salvini: riconoscere la Palestina è follia
politica
Salvini: riconoscere la Palestina è follia
00:00:13 min
| 57 minuti fa
La Guida: Le piazze piene e i nemici della democrazia
politica
La Guida: Le piazze piene e i nemici della democrazia
00:02:31 min
| 56 minuti fa
Marche al voto una regione plurale, tra difficoltà e ripartenza
politica
Marche al voto una regione plurale, tra difficoltà e ripartenza
00:03:13 min
| 4 ore fa
Regionali 2025, Le Marche al voto il 28 e 29 settembre
politica
Regionali 2025, Le Marche al voto il 28 e 29 settembre
00:26:15 min
| 5 ore fa
Chiara Tenerini (FI) e Francesco Silvestri (M5S) ospiti di Start
politica
Chiara Tenerini (FI) e Francesco Silvestri (M5S) ospiti di Start
00:31:03 min
| 5 ore fa
Ilaria Salis, Commissione dell'Europarlamento: sì all'immunità
politica
Ilaria Salis, Commissione dell'Europarlamento: sì all'immunità
00:11:12 min
| 5 ore fa
ERROR! Confermata immunità Ilaria Salis, eurodeputata: "Ottimo segnale"ERROR! Confermata immunità Ilaria Salis, eurodeputata: "Ottimo segnale"
politica
Confermata immunità Salis, l'eurodeputata: "Ottimo segnale"
00:00:50 min
| 8 ore fa
Francesco Filini (Fdi) e Michele Fina (PD) ospiti di Start
politica
Francesco Filini (Fdi) e Michele Fina (PD) ospiti di Start
00:36:16 min
| 9 ore fa
Oggi sciopero generale per Gaza
politica
Lo sciopero generale per Gaza
00:18:15 min
| 9 ore fa
ERROR! Scontri Milano, Salvini: manifestanti paghino cauzioneERROR! Scontri Milano, Salvini: manifestanti paghino cauzione
politica
Scontri Milano, Salvini: "Manifestanti paghino cauzione"
00:00:22 min
| 9 ore fa
Cortei per Gaza, disordini a Milano, la condanna della politica
politica
Cortei per Gaza, disordini a Milano, la condanna della politica
00:02:11 min
| 21 ore fa
