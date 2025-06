Meloni: taglio tasse equo e sostenibile. Tajani e Salvini distanti su terzo mandato e fisco

Giorgia Meloni torna a parlare di riforma fiscale, ma Giorgetti la frena subito. Intanto Tajani e Salvini parlano lingue diverse su fisco e terzo mandato. È un puzzle sempre più complesso da comporre. La Presidente del Consiglio si presenta intanto all'Assemblea dei Commercialisti, con una promessa senza data di scadenza, "Abbassare le tasse partendo dal ceto medio". "L'intera riforma fiscale ha un altro obiettivo di fondo che voi conoscete. bene tagliare le tasse in modo equo e sostenibile. Questo è il governo che ha raggiunto risultati migliori della storia nella lotta all'evasione fiscale". A dare dimensione temporale alle parole della Presidente, il custode della cassa, il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che telegrafico puntualizza. "Sul taglio dell'Irpef ci sono ancora due anni di tempo" e il fisco è ancora una materia incandescente della Maggioranza. Il Vicepremier leader della Lega Matteo Salvini rilancia la rottamazione come priorità, anzi, dice "E' un'emergenza" ma Forza Italia cambia la gerarchia. Prima viene il taglio dell'Irpef, allargando la base a 60000 € annui, poi la rottamazione, ribadisce l'altro Vicepremier Antonio Tajani. I due sono su sponde opposte anche quando si parla di terzo mandato. La Lega tornerà alla carica forte anche dell'apertura di Fratelli d'Italia che con Giovanni Donzelli ha avallato una riflessione, ma regge saldo per ora il muro azzurro con il partito che ribadisce il suo NO. "Noi rimaniamo sostanzialmente della nostra posizione, però teniamo salvo il principio, cioè noi pensiamo che sia salutare l'alternanza quando si tratta di un ente locale. Io ho fatto il Sindaco quando si tratta di una Regione" Saranno i leader a decidere, così come sono i leader in un vertice a Palazzo Chigi a dare direzione unitaria sul tema del fine vita. L'intenzione è di presentare una proposta unitaria, che andrebbe in aula in Senato già il 17/07 prossimo. Il testo in discussione prevederebbe anche l'istituzione di un Comitato Etico Nazionale. Matteo Salvini, lasciando il palazzo del governo ha detto con calma, bisognerà capire insomma, se anche su questo tema ci saranno velocità e sensibilità differenti lungo il cammino. .