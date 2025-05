Il tema è molto più grande di noi e penso lo dobbiamo affrontare tutti insieme, quindi non non lo dico perché risponde all'appello, non c'è bisogno di farmi appelli. Ci sono. Ci sono per chiunque abbia proposte, idee, iniziative su questa materia e penso che debba riguardare non solo la politica, ma tutta l'Italia, quindi deve riguardare anche chiunque abbia delle responsabilità, compresa la comunicazione, tutti, l'educazione. Noi dobbiamo su questo aprire una riflessione enorme. .