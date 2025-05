Meloni: "Uzbekistan partner strategico per Italia"

L'Uzbekistan è per l'Italia presidente, un partner molto molto importante. Le nostre relazioni sono relazioni, solide ed eccellenti già da molto tempo, ma già dal 2023 noi abbiamo lavorato per portarle a un altro livello, chiaramente con il partenariato strategico e ora con il tentativo di rafforzare ancora di più, quel partenariato strategico. Le materie, come abbiamo visto nella prima fase del nostro incontro, sulle quali cooperare in modo rafforzato sono moltissime e sono molto contenta del fatto che siamo stati molto concreti nella volontà di mettere in campo su tutte le materie, prioritarie, un lavoro che a partire da oggi, si farà in modo ancora più concreto, ancora più cadenzato. .