Anche l'argomentazione della supremazia della normativa europea rispetto alla normativa italiana, in base alla quale si giustificherebbe la disapplicazione della norma italiana sui paesi sicuri, se posso dire, appare fragile. Atteso che, per esempio, il più grande paese europeo, la Germania, rimpatria migranti in Afghanistan, dall'Afghanistan in Afghanistan, senza che questo sia reputato dai giudici tedeschi in contrasto con la normativa europea. .