Milano, inchiesta urbanistica scuote la politica

La bufera che ruota attorno al sistema urbanistico di Milano scuote la giunta sala e di riflesso la politica italiana. Un sistema, quello dell'urbanistica del capoluogo lombardo descritto dalle misure cautelari, su cui il leader del Carroccio, Matteo Salvini, esprime sconcerto e forte preoccupazione, puntando il dito contro una gestione della giunta che sta frenando lo sviluppo della città da troppo tempo. Anche il Presidente del Senato, Ignazio La Russa si dice turbato dalla notizia auspica che la strada della giustizia sia libera, posizione analoga a quella del vicepremier Antonio Tajani che esprime la necessità di essere garantisti sempre e non solo quando le cose riguardano casa propria. La valutazione politica, aggiunge poi il leader di Forza Italia è un'altra cosa e a Milano bisogna cambiare. Intanto il centrodestra a Palazzo Marino si divide con Fratelli d'Italia che chiede le dimissioni del sindaco Sala, mentre Lega e Forza Italia più caute chiedono un passo indietro solo dell'assessore. Nulla di nuovo sotto il sole, commentano invece i 5 Stelle che avevano portato avanti la battaglia contro il decreto Salva Milano."Quando si tratta di legalità, si tratta di tutelare l'etica pubblica, noi non ci volgiamo mai, non volgiamo mai la testa dall'altra parte e non guardiamo in faccia nessuno. Da questo punto di vista, quindi a Milano abbiamo detto quello che poi correva sulla bocca di tutti che a Milano c'era per quanto riguarda i progetti sull'edilizia c'era opacità, c'era una situazione torbida che adesso sta venendo fuori" Più sotto traccia la reazione del PD che si rimette alle decisioni della magistratura, pur confermando l'appoggio al sindaco Sala. .