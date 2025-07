Milano, Siri: Sala se ne vada ma non per l’inchiesta

Sala deve fare un passo indietro per questioni politiche. Le inchieste giudiziarie e i processi si fanno nelle aule di giustizia. La politica si trova sempre a fare i conti con inchieste magari che nascono, legittimamente io dico, dalla magistratura che segue delle regole e delle norme che sono talmente stringenti, talmente tante e talmente complicate che uno non sa mai se sta facendo la cosa giusta o la cosa sbagliata, pur essendo in buona fede. Allora, sicuramente il provvedimento, così come era stato incardinato, a mio parere deve andare avanti.