"Di certo c'è una mala gestione di un settore trainante come quello dell'urbanistica e dell'edilizia, ma a dire la verità Milano non solo, che ha messo in ginocchio la città e io ritengo che Sala si debba dimettere semplicemente perché non è più in grado, non è in grado, di do- di poter gestire questa partita, ma noi lo diciamo da ben prima dell'avviso di garanzia Sala che quindi per noi non è l'elemento fondamentale per chiederne le dimissioni, l'abbiamo chiesto mesi fa insomma".