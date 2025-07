Mille giorni di governo Meloni, i promossi e i bocciati

Giorgia Meloni promossa, Matteo Salvini bocciato e questo è il risultato, uno dei risultati della pagella del governo a 1000 giorni dall'inizio dell'esperienza a Palazzo Chigi. Andiamo a vedere i risultati con Giorgia Meloni, che è il personaggio politico che secondo il nostro sondaggio ha lavorato meglio con il 41%, Giorgetti, Tajani e poi Salvini a seguire. Interessante anche il dato scorporato per gli elettori in base agli all'elettorato, Giorgia Meloni vede il 71% di favore da parte degli elettori di Fratelli d'Italia, abbastanza comprensibile, mentre salta all'occhio il fatto che per gli elettori della Lega non c'è Matteo Salvini come numero uno, mentre per gli elettori delle Opposizioni Giancarlo Giorgetti il Ministro dell'economia ad aver lavorato bene. Chi sono i peggiori invece? Nel nostro sondaggio, il primo posto è per Matteo Salvini con il 42%. Vedete la stessa Giorgia Meloni, Daniela Santanchè che è stata bocciata anche dal 51% degli elettori di centrodestra. Altra domanda, abbiamo chiesto quali sono i provvedimenti migliori al primo posto l'inasprimento delle leggi sul femminicidio e sulla violenza domestica, l'eliminazione del reddito di cittadinanza e l'interruzione del super bonus, mentre provvedimenti ritenuti peggiori c'è la ripresa della progettazione del ponte sullo Stretto, il disegno di legge sicurezza e un po' a sorpresa il sostegno finanziario e militare all'Ucraina. Il gradimento del governo, il giudizio cala per quanto riguarda il giudizio positivo di 3%, sale quello negativo +2% al 62. La fiducia negli leader politici sempre primo posto il Capo dello Stato Sergio Mattarella, vedete tante frecce rosse e tanti leader in calo, per quanto riguarda e chiudiamo le intenzioni di voto, sempre Fratelli d'Italia al primo posto con un calo dello 0,3 sostanzialmente stabile, come il PD sale, invece sensibilmente il Movimento cinque Stelle. C'è da dire che dopo 1000 giorni di governo il dato politico è che la Maggioranza comunque tiene il passo.